Barème Macron : la cour d’appel de Douai résiste à la chambre sociale et opère un contrôle in concreto

La cour d’appel de Douai décide dans un arrêt du 21 octobre 2022 d’écarter le barème Macron d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse au vu de la situation particulière d’un salarié. Elle juge que "dans certains cas particuliers, et donc dans le cadre d’une analyse in concreto", lorsqu’il n’est pas démontré que le barème "permet une réparation adéquate du préjudice subi", "il devrait revenir au juge de déterminer un montant en dehors des limites du barème au vu des éléments précis de la cause".