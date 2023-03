Le chef de l’État a estimé mercredi 22 mars 2023 lors d’un entretien télévisé sur TF1 et France 2 que sa très contestée réforme des retraites est "nécessaire" et doit "entrer en vigueur d’ici la fin de l’année". Alors que la contestation flambe, "on ne peut accepter ni les factieux, ni les factions", fait valoir Emmanuel Macron. Le président souhaite aussi "réengager" le dialogue avec les partenaires sociaux sur les conditions de travail, pour entendre le "besoin de justice". La discussion concernerait l’évolution des carrières ou la pénibilité, et se tiendrait "dans les prochaines semaines".