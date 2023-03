Isabelle Vandangeon-Derumez a été élue 1re vice-présidente du CA de l’université d’Évry Paris-Saclay en charge du pilotage et des finances, le 16 février 2023. Elle succède à Saïd Mammar, ancien 1er VP "en charge des affaires générales et des finances", et ex-candidat à la présidence de l’université face à Vincent Bouhier, élu fin janvier dernier à la tête de l’établissement (lire sur AEF info).