François Hommeril est réélu président de la CFE-CGC, mercredi 22 mars 2023, au premier jour du 38e congrès confédéral à Tours. Avec le nouveau secrétaire général, Jean-Philippe Tanghe, et la nouvelle trésorière nationale, Farida Karad, François Hommeril recueille 93,3 % des suffrages des congressistes, soit 1,5 point de plus qu’à Deauville en 2019. Il souhaite "redonner tout son sens et sa noblesse au mot de réforme en l’affranchissant du concept de 'réformisme', disqualifié par des années de dérégulation et de simplification, dont les cinq dernières furent parmi les pires".