"Gagner la bataille de l’industrie décarbonée" et travailler à la sobriété en matière de consommation d’eau : telles sont les priorités citées par Emmanuel Macron dans l’interview qu’il a accordée à TF1 et France 2 ce 22 mars 2023, dans le but de tenter de tourner la page de la crise des retraites. Le chef de l’État renouvelle par ailleurs sa confiance à la Première ministre Élisabeth Borne, en charge d'"élargir autant qu’elle le pourra" la majorité au Parlement. Il demande également moins de textes de lois et des textes législatifs plus courts.