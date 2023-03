Pouvoir d’achat : peu de Français ont eu recours à la mesure de déblocage exceptionnel de l’épargne salariale (AFG)

Les Français n’ont quasiment pas puisé dans leur épargne salariale pour compenser la perte de pouvoir d’achat liée à la forte inflation, selon une estimation de l’ AFG du 18 janvier 2023. L’article 5 de la loi "pouvoir d’achat" du 16 août 2022 leur permettait de débloquer avant le 31 décembre jusqu’à 10 000 euros épargnés au titre de l’intéressement ou de la participation pour "financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services". Entre août et décembre, les déblocages exceptionnels se portent à environ 1,1 milliard d’euros pour 300 000 demandes, soit entre 4 % et 5 % des montants potentiellement éligibles. Les résultats définitifs seront publiés au printemps. La précédente mesure de déblocage exceptionnel en 2013 n’avait pas non plus eu le résultat escompté, représentant toutefois le double de celle-ci, soit 2,2 milliards d’euros.