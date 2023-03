Retrouvez en bref quelques actualités récentes intéressant la sécurité publique :Les autorités dressent le bilan des saisines et des blessés parmi les policiers et gendarmes lors des manifestations contre la réforme des retraites ;La CFDT analyse les propositions de France urbaine pour améliorer l’attractivité des polices municipales ;Le Sénat a amendé la proposition de loi sur les enfants victimes et co-victimes de VIF ;Le garde des Sceaux fixe onze priorités de politique pénale pour la Corse ;La liste des "fonctions nationales politiquement exposées" à des risques en matière de blanchiment de capitaux est enfin publiée…