La députée socialiste et spécialiste des questions d’énergie, Marie-Noëlle Battistel, réagit pour AEF info à l’actualité récente et au vote du projet de loi sur le nucléaire. Dans une interview réalisée mercredi 22 mars 2023 au matin (soit avant l’allocution d’Emmanuel Macron prévue à 13 heures), elle fait part de son inquiétude quant à la réelle volonté du gouvernement de présenter une loi de programmation énergie-climat. Elle espère aussi que les conséquences du recours au 49.3 et le souci de préserver la démocratie parlementaire "amènent le gouvernement à plus d’humilité et plus de travail collectif, afin qu’il campe moins dans ses certitudes".