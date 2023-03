L’OEB (Office européen des brevets) a enregistré 193 460 demandes de brevets en 2022, "soit 2,5 % de plus que l’année précédente" et établit ainsi un "nouveau record", fait-il savoir dans son Patent index 2022, publié mardi 28 mars 2023. Devancée par l’Allemagne qui conserve sa 1re place malgré une baisse de ses demandes de 4,7 %, la France "confirme sa 2e place au niveau européen" mais également "son 5e rang mondial avec 10 900 demandes de brevets (+1,9 %)". Dans le top 3 Français, Valeo se classe premier (588 demandes), devant Safran (569) et le CEA (544).