"C’est la réputation de la recherche allemande qui est en jeu" : comme le rapporte le quotidien FAZ le 16 mars 2023, c’est en ces termes que la ministre fédérale allemande, Bettina Stark-Watzinger, exige une réforme de la gouvernance de la prestigieuse Fraunhofer-Gesellschaft qui compte 76 instituts de sciences appliquées en Allemagne. En cause, un rapport de la Cour fédérale des comptes qui fait état "de nombreuses violations des règles internes et externes" au cours de la période 2016-2021 et "de frais de déplacement, de véhicules de service et de représentation bien trop élevés".