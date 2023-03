La Fabrique des mobilités dévoile, mercredi 22 mars 2023, son rapport sur l’état des lieux des Maas en France, réalisé pour la DGITM et la DGE, en association avec le Cerema. Au-delà de 24 constats sur la situation actuelle, le document liste une série de recommandations en vue de développer une stratégie nationale pour ces services numériques de mobilité, autour de cinq axes prioritaires. Les auteurs analysent en outre les différents rôles que pourrait jouer l’État en la matière : stratège et facilitateur, tiers de confiance, régulateur, ou accompagnateur et financeur.