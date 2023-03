Au JO des 22 et 23 mars DGESIP. Un emploi de directeur de projet groupe 2 est vacant à la Dgesip, à l’administration centrale du MESR. Cet emploi est placé auprès de la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle. Le titulaire sera chargé de coordonner les travaux conduits en matière d’adaptation de l’offre de formation aux besoins socio-économiques par les équipes des différents services et d’articuler l’action de la DGESIP avec celle...