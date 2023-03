Au lendemain de la publication du rapport de synthèse du 6e cycle d’évaluation du Giec, la pression s’accroît sur les États pour qu’ils renforcent leur ambition. Depuis Copenhague, où une quarantaine de ministres étaient réunis les 20 et 21 mars pour préparer la COP 28, le ministre danois Dan Jørgensen a résumé les enjeux : parvenir cette année à acter l’objectif de sortie progressive des fossiles, opérationnaliser le fonds sur les pertes et préjudices, faciliter l’accès aux financements pour les pays vulnérables et mobiliser la finance "à une échelle permettant d’enclencher la transition verte".