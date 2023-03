Deux instructions aux préfets publiées le 20 mars 2023 détaillent les modalités de gestion et d’attribution des dotations de l’État aux territoires pour l’année 2023. L’une se concentre sur la dotation de soutien à l’investissement local, la dotation d’équipement des territoires ruraux, la dotation de soutien à l’investissement des départements et le fonds national d’aménagement et de développement du territoire, et l'autre sur la dotation politique de la ville. Toutes deux affichent une même priorité : la transition écologique des territoires.