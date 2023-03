"Nous avons souhaité utiliser une partie des reliquats des fonds conventionnels pour financer des actions définies comme prioritaires par la branche", explique à AEF info, Isabelle Mangard, la présidente (Fehap) de la CPNEFP de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif. Sur 91 millions d’euros, 80 millions d’euros permettront de former sur les métiers en tension, de fidéliser les actifs en poste ou d’accompagner le déploiement de l’alternance sur la période 2023-2025, avec une enveloppe de 25 millions d’euros, cette année.