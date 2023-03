De quoi parlent les partenaires sociaux en réunion de CSE ? Et dans quelle mesure les débats infléchissent-ils les positions de chacune des parties ? Telles sont les questions auxquelles s’efforce de répondre la deuxième édition du "baromètre du dialogue social" du Groupe Alpha, dont les résultats sont publiés mardi 21 mars 2023. Comme l’an dernier, l’organisation du travail et la stratégie de l’entreprise sont les deux thèmes les plus abordés par les élus et les directions d’entreprise. Et comme l’an dernier, les représentants du personnel ont peu confiance en leur capacité d’influence.