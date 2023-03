Le Défenseur des droits recommande à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) de prévoir des effectifs en renfort de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Martinique afin de "résorber le stock des demandes de pension de retraites en attente de traitement". Dans son rapport publié le 20 mars 2023 intitulé "Les services publics aux Antilles : garantir l'accès aux droits" (lire sur AEF info), la mission émet six recommandations pour mettre fin au blocage de la liquidation et du paiement des retraites en Guadeloupe et surtout en Martinique.