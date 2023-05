Le 14 avril 2023, le Conseil Constitutionnel a validé l’essentiel de la réforme des retraites portée par le gouvernement, avant la promulgation de la loi par le président de la République dès le lendemain. Le texte, adopté sans vote après un examen douloureux au Parlement et le recours par le gouvernement à l’article 49-3 de la Constitution, comporte notamment des dispositions en matière de prévention et de réparation de l’usure professionnelle, via un aménagement du C2P et la création d’un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle. Voici le détail de ces mesures.