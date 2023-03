Lycées : la région Grand Est entérine trois fermetures et des regroupements

Le projet d’évolution de la carte des lycées du Grand Est, avec en ligne de mire des fermetures sur trois communes (Pulversheim, Landres, Behren-lès-Forbach) et plusieurs regroupements, a été entériné jeudi 23 mars 2023 par l’assemblée régionale, à Metz. Au-delà des "transferts de formation" à préparer en lien avec les trois rectorats d’académie (à partir de la rentrée 2024), la région compte investir massivement pour des lycées plus modernes et attractifs. Les élus d’opposition contestent la méthode et rejettent le projet.