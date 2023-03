Après un an d’expérimentation, la ville de Strasbourg déploie sa démarche de "budgétisation sensible au genre" lors de l’exercice 2023, annonce-t-elle mi-mars. Accompagnée dans le cadre d’un projet européen, son administration a analysé les différents volets du budget, afin d’identifier son impact sur l’égalité femmes-hommes. "Deux tiers de nos dépenses [de fonctionnement] sont susceptibles d’être sensibles au genre", pointe l’élue en charge des droits des femmes et de l’égalité de genre Christelle Wieder. Retour sur les premières étapes et les objectifs de cette démarche.