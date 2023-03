La ministre chargée de la Diversité et de l’Égalité des chances a installé le 21 mars 2023 le comité de suivi du Plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine 2023-2026, présenté le 30 janvier (lire sur AEF info). Isabelle Rome, qui présidera les réunions semestrielles de ce comité, a détaillé la feuille de route pour la mise en œuvre des mesures prévues cette année, défini les actions prioritaires et fixé un calendrier de restitution des travaux. Une mesure concernant les entreprises devra être mise en place à la rentrée 2023 : il s’agit de l’établissement d’une stratégie en matière de testing pour l’accès aux stages et à l’emploi. Les pouvoirs publics devront aussi élaborer un "kit pratique" à destination des CSE (formations, circuits d’alerte, procédures à déclencher, accompagnement des victimes) d’ici la fin de l’année.