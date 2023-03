Le parc de 56 réacteurs nucléaires est d’ores et déjà confronté à la nécessité de s’adapter à la disponibilité de la ressource en eau, et ce sera encore plus le cas des futurs EPR 2, constate la Cour des comptes qui présentait devant le Sénat son rapport consacré à ce sujet, mardi 21 mars 2023. Si ces risques sont bien pris en compte par EDF, ils ne font pas l’objet d’une prise en compte territoriale ni d’une évaluation complète des coûts, alors que les risques d’indisponibilité du parc pourraient être multipliés par trois ou quatre d'ici à 2050.