Après une diminution de 58 700 élèves entre les rentrées 2021 et 2022 dans le premier degré, les effectifs des écoles publiques et privées sous contrat devraient diminuer de 73 200 élèves à la rentrée 2023, pour atteindre 6 349 600, selon une note de la Depp de mars 2023. En 2024, "cette baisse devrait être moins marquée (- 62 300 élèves) avant de se poursuivre au-delà de la rentrée 2025 : plus fortement dans un premier temps (- 87 100 élèves à la rentrée 2025), puis de manière moins prononcée (respectivement - 72 700 élèves et - 64 100 élèves aux rentrées 2026 et 2027)", poursuit la Depp.