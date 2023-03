La transition énergétique s’accélère, avec une hausse de près de 20 % du nombre de réseaux de chaleur depuis 2017 et une progression de leur alimentation en énergies renouvelables, révèle la deuxième édition du Panorama énergétique des territoires urbains. Publié mardi 21 mars 2023 par l’association France urbaine, Enedis et GRDF, ce document pointe également l’amélioration du ratio entre la production et la consommation d’électricité dans les 69 territoires étudiés.