En apparaissant dans 27 "top 100" mondiaux par discipline, Sorbonne université reste l’établissement français le plus fréquemment classé par la société britannique QS, dans ses palmarès par sujets en 2023. Elle devance PSL, qui apparaît dans 24 "top 100", sur les 54 possibles. Comme l’an dernier, trois établissements français figurent dans des top 5 mondiaux : l’Insead (2e en Business et Management), le CNSMDP (2e en Arts du spectacle) et Sciences Po (3e en Science politique et études internationales). HEC accroche le top 10 en Marketing et en Business et Management, et Sorbonne U en Mathématiques.