Les instituts de formation du CHU de Poitiers rejoignent le CFA SUP Nouvelle-Aquitaine. À la rentrée 2023, le centre hospitalier proposera ainsi trois de ses formations paramédicales supérieures (infirmier, kinésithérapeute et manipulateur radio) par la voie de l’apprentissage. D’autres cursus, notamment ceux de maïeuticien et d’ergothérapeute, seront accessibles dans les années à venir, par cette même voie de formation, annonce, le 21 mars 2023, l’université de Poitiers, qui préside le CFA SUP Nouvelle-Aquitaine. L’adhésion du CHU poitevin sera officialisée le 28 mars prochain. Avec l’entrée du centre hospitalier, ce CFA hors les murs renforce sa filière santé (soit 500 apprentis sur un total de 1 800) à l’horizon 2024. Il compte aujourd’hui 72 formations, du DUT au diplôme d’ingénieur, dispensées par l’université de Poitiers, Bordeaux INP et le Cnam Nouvelle-Aquitaine.