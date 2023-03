Transmettre des connaissances qui font l’objet d’un consensus scientifique ; avoir un cadre défini par le MESR pour le socle de connaissances et de compétences ; ne pas mettre en place une certification et laisser de la souplesse aux établissements… C’est ce qui ressort de l’un des trois ateliers TEDS, organisés par le MESR entre janvier et février 2023, selon la synthèse en ligne. Elle rend aussi compte des échanges de la soixantaine de participants sur l’idée d’un pôle national de ressources pédagogiques, ainsi que sur la valorisation de l’engagement étudiant.