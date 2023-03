Chômage : la Fesac prend acte du document de cadrage sur les intermittents et s’inquiète du "délai excessivement court"

L’organisation patronale du secteur du spectacle, la Fesac , indique, vendredi 21 décembre 2018, prendre acte de la demande d’ouverture d’une négociation sectorielle sur l’indemnisation chômage des intermittents du spectacle. Se référant au document de cadrage signé mardi 18 par les organisations patronales, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC, la fédération "s’étonne du terme des négociations fixé au 21 janvier 2019, délai excessivement court au vu de la nécessaire évaluation de l’accord du 28 avril 2016". Et ce d’autant plus que le comité d’expertise récemment réinstallé par l’exécutif, "a lui-même indiqué ne pas pouvoir aboutir à une évaluation sur les conséquences de l’accord en vigueur avant septembre 2019". Légalement, le comité d’expertise n’est pas tenu de faire le bilan du précédent accord, mais est là pour évaluer les propositions et la trajectoire de l’éventuel accord sectoriel.