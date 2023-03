La contestation contre la réforme des retraites a pris une nouvelle tournure depuis le recours à l’article 49.3 de la Constitution, jeudi 16 mars 2023. Les manifestations non déclarées, émaillées de scènes de violences nocturnes, se multiplient, entraînant un maintien de l’ordre plus mobile. Au moins deux enquêtes administratives et une enquête judiciaire ont été ouvertes à la suite d’interventions violentes de policiers de la Brav-M à Paris. "Il y a eu des dérapages", reconnaît un CRS. Plusieurs organisations s’inquiètent d’interpellations massives, qui n’aboutissent bien souvent à aucune poursuite judiciaire.