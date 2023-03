VYV signe un partenariat avec les pouvoirs publics pour promouvoir l’usage de Mon espace santé

Le groupe VYV a indiqué le 5 septembre 2022 avoir signé un partenariat avec la Cnam et la délégation du numérique en santé à propos du dispositif Mon espace santé. VYV s’engage ainsi à promouvoir ce dispositif et à sensibiliser à la fois ses assurés et ses salariés à l’usage de cette nouvelle plateforme. Concernant l’usage de ces nouveaux outils au sein des services de soins mutualistes, le groupe devrait notamment mettre en place des modules de formation à destination de ses professionnels pour faciliter l’appropriation de ces outils, dont notamment le dossier médical partagé. Le groupe reste également dans l’attente de référencement de plusieurs de ses outils numériques dans le cadre du futur catalogue en ligne qu’hébergera l’Espace numérique de santé.