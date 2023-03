Reconfigurer des locaux de bûcherons et d’éboueurs de la Ville en plein cœur de Paris, y superposer des logements, le tout sur des parcelles étroites et en dégageant des espaces de pleine terre. Voici la recette défendue par la SEM PariSeine, qui vient de se voir céder trois petites emprises appartenant à la municipalité pour y faire de la "promotion publique". L’objectif est de faire de ces opérations des démonstrateurs du futur PLU bioclimatique parisien et de valoriser un patrimoine de la Ville que ni les bailleurs sociaux ni les promoteurs privés n’étaient en mesure de faire muter.