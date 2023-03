En matière de politique de rémunération, en lien avec le contexte inflationniste et l’impact sur le pouvoir d’achat, 74 % des DRH considèrent la gestion du salaire de base comme la priorité de l’année 2023, un score en forte progression (62 % en 2022), montre l’édition 2023 du "baromètre des DRH" réalisée par WTW, ABV Group et RH&M. L’étude publiée le 21 mars montre aussi que pour "83 % des DRH (contre 93 % en 2022), soutenir et accompagner la transformation de l’entreprise reste la priorité de leur fonction et même une priorité absolue pour 62 % d’entre eux".