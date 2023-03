L’Oclaesp et le think tank G5 Santé signent une convention pour "améliorer la lutte contre le crime pharmaceutique"

L’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique et l’association G5 Santé – qui rassemble les entreprises Biomérieux, Guerbet, Ipsen, LFB, Pierre Fabre, Sanofi, Servier, et Théa — annoncent, jeudi 9 janvier 2020, la signature d’une convention pour "améliorer la lutte contre le crime pharmaceutique". L’objectif est de favoriser les échanges d’informations entre l’Oclaesp et G5 Santé, alors que le trafic de produits de santé contrefaits "est dix à vingt fois plus rentable que le trafic d’héroïne". Ces échanges pourront porter sur l’évolution du cadre juridique, une cartographie des risques, la description des modes opératoires, l’étude des flux criminels, et la détection de nouvelles addictions. L’Oclaesp et G5 Santé souhaitent également favoriser la judiciarisation des renseignements transmis par les industries et l’ouverture d’enquêtes cyber.