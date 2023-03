Depuis fin janvier 2017, la loi impose aux sociétés d’au moins 300 salariés et aux cabinets de recrutement de former les salariés chargés de sélectionner les candidats à la non-discrimination à l’embauche au moins une fois tous les cinq ans. Six ans plus tard, le bilan est mitigé, selon une étude réalisée par The Adecco Group et Ipsos, publiée le 21 mars 2023 : 40 % des recruteurs disent n’avoir jamais entendu parler de la mesure, et seulement 45 % déclarent avoir suivi au moins une formation. Mais ceux qui l’ont fait identifient mieux les discriminations et savent mieux y répondre.