Il y a bien eu des cyberattaques lors de la Coupe du monde de football au Qatar en 2022, mais les gendarmes présents lors de l’événement ont refusé de donner leur nombre, lors d’un colloque organisé lundi 20 mars 2023 à la DGGN. En cause, la signature d’un accord de confidentialité avec l’Émirat, ont expliqué des gradés déployés sur place. Lors de ce retour d’expérience, l’un des militaires spécialisé dans la cybersécurité a tout de même indiqué que certains accès et outils utilisés par la gendarmerie ont été bridés et confisqués au début du mondial.