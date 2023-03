Arts et métiers renouvelle son conseil d’administration, "avec notamment l’arrivée d’entités et de personnalités extérieures dont l’expertise industrielle et environnementale va renforcer la capacité de l’école à répondre aux défis industriels et aux enjeux sociétaux", annonce l’école d’ingénieurs le 21 mars 2023. Parmi les organisations qui font leur entrée, l’Ademe, la start-up Green Creative ou encore la maison Hermès, tandis que Total en sort. Thierry Métais, consultant en mobilité et transports d’avenir, est réélu président du CA.