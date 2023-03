La réforme des retraites, adoptée le 20 mars 2023, prévoit deux mesures spécifiques à l’Éducation nationale. Désormais, les instituteurs et les professeurs des écoles pourront partir à la retraite dès qu’ils remplissent les conditions d’âge et ne devront plus attendre la fin de l’année scolaire. De l’autre côté, il sera désormais possible, "pour les enseignants, les personnels d’inspection, les maîtres contractuels et agréés des établissements privés sous contrat, de rester en fonction à leur demande, si les besoins du service le justifient, jusqu’à la fin de l’année scolaire".