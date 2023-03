L’Udes présente les résultats d’une enquête sur les attentes des Français à l’aune des transitions sociales et écologiques en cours, mardi 21 mars 2023. Les sondés décrivent, à 71 %, l’ESS (économie sociale et solidaire) comme un modèle attractif. Le secteur reste cependant mal connu. Les personnes interrogées, en particulier les jeunes, s’intéressent aux valeurs et à l’impact de leur travail. Dans les éléments d’attractivité, ces points restent toutefois bien derrière la question du salaire et de l’intérêt du poste.