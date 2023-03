"Je suis frappé qu’un aide-soignant doive devenir demandeur d’emploi pour financer sa formation d’infirmier, c’est une situation dont on ne peut se satisfaire", souligne le vice-président de la région Normandie David Margueritte, le 20 mars 2023, lors de la signature d’un partenariat avec les professionnels du secteur SSSMS. Signé avec l’ANFH, l’Opco Santé, la DR CPNE de la branche, la FHP, et la FHF Normandie, cet accord s’inscrit dans la suite d’autres conclus depuis 4 ans par la région avec des branches et Opco. Le dernier, en juin, concernait les Opco Akto, 2i, Uniformation, Mobilités.