Dimitri Sydor-Vienne est nommé conseiller en charge de la mixité, de l’égalité des chances, de l’éducation prioritaire et de l’orientation du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye, à compter du 15 mars 2023, selon un arrêté publié au Journal officiel le 18 mars. Le dossier égalité des chances était porté jusqu’à présent au cabinet par Fanny Jaffray, qui devient conseillère culture, mémoire et discours, à la suite du départ début mars de Cloé Korman (lire sur AEF info).