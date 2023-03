Les premières plaques d’inox, qui doivent couvrir 14 des 18 tours Nuage de Nanterre (Hauts-de-Seine) pour améliorer leur isolation, notamment, ont été dévoilées, samedi 18 mars 2023. Cet événement acte le lancement des travaux de rénovation menés dans le cadre du NPNRU. Onze des 18 tours construites par l’architecte Émile Aillaud entre 1973 et 1981 et labellisées architecture contemporaine remarquable seront réhabilitées. Six sont cédées au groupement Altarea qui prévoit une programmation mixte et une tour sera détruite. Le tout pour un budget évalué à 230 millions d’euros.