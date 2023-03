Elisa Ferreira, commissaire européenne chargée de la cohésion et des réformes, a officiellement lancé, lors du Forum des villes jeudi 16 mars, l’Initiative urbaine européenne, dont l’ambition est d'"accroître l’innovation et améliorer la qualité des investissements dans les zones urbaines". Dans le cadre de cette démarche, gérée par la région Hauts-de-France et dotée de 450 M€ pour la période 2021-2027, un premier appel à projets a été ouvert en octobre dernier - le prochain le sera en mai - pour accompagner des projets visant notamment à "rendre les villes plus vertes", indique la Commission.