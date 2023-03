DPE. L’arrêté du 16 mars 2023 modifie celui du 15 septembre 2006 relatif aux diagnostics de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment ayant un usage autre que celui de l’habitation, et qui sont proposés à la vente en France métropolitaine. Il procède à l’actualisation du contenu en CO2 des réseaux de chaleur et de froid et à la publication des taux d’énergie renouvelable et de récupération sur la base des données d’exploitation des années 2019...