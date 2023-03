AEF info et la FNCAS lancent, ce mercredi 22 mars 2023, la 5e édition du baromètre du bien-être au travail et dans les études. En 180 secondes, l’ensemble des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche, des étudiants et des doctorants sont invités à répondre, de manière anonyme, à 17 questions sur leur ressenti et ainsi à participer au diagnostic sur le bien-être dans l’ESR, trois ans après le début de la crise sanitaire. Ce baromètre est ouvert jusqu’au 18 avril et les résultats seront rendus publics lors d’un webinaire le 23 mai. Prenez vous-même le temps de répondre et n’hésitez pas à diffuser le lien auprès de vos collègues et étudiants !