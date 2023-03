"En 2022, 68,1 % des personnes âgées de 15 à 64 ans sont en emploi au sens du Bureau international du travail. Ce taux d’emploi augmente de 0,9 point en moyenne sur l’année et atteint son plus haut niveau depuis que l’Insee le mesure (1975). Porté notamment par l’alternance, l’emploi des jeunes continue d’augmenter, fortement mais moins qu’en 2021", observe l’Insee, mardi 21 mars 2023. De plus, "pour la septième année consécutive, le taux de chômage diminue et s’établit à 7,3 % en moyenne annuelle en 2022".