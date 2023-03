À peine un mois après le lancement de la phase 2 du FTAP, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a annoncé lundi 20 mars 2023 avoir acté le financement, dans ce cadre, pour 9,2 M€, de "trois projets ambitieux de transformation de l’action publique". "Grâce à la dématérialisation et à la numérisation des procédures", le ministère escompte économiser 15,2 M€ par an dans "trois domaines clés" : 11,5 M€ en favorisant l’insertion professionnelle de 700 000 jeunes via le service en ligne "Inserjeune" ; 1,4 M€ en numérisant les actes d’état civil des 4 millions de Français nés ou vivants à l’étranger ; 2,3 M€ en simplifiant les démarches de 36 000 usagers de la mer grâce à un guichet unique. L’enveloppe du FTAP 2, qui répond à une logique de retour sur investissement, est de 330 M€ pour les trois prochaines années, contre 764 M€ pour le premier FTAP (2018-2022).