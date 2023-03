Aménagement Politique de cohésion : l'"initiative européenne pour les zones urbaines" officiellement lancée (localtis.fr). L'"initiative européenne pour les zones urbaines" a été officiellement lancée ce 16 mars, à Turin. Ce dispositif de la politique de cohésion vise à développer l'innovation et le partage de capacités et de connaissances en matière de développement urbain durable, via le soutien à des projets pilotes. Doté de 450 millions d'euros sur la période 2021-2027,...