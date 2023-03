Un arrêté du 14 mars 2023 publié au Journal officiel ce 21 mars 2023 crée un comité d’évaluation au sein du ministère de l’Économie et des Finances et du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques. Ce comité, dénommé "comité parcours et carrières", est prévu par le décret n° 2022-720 du 27 avril 2022 relatif aux évaluations mentionnées à l’article L. 412-2 du code général de la fonction publique, selon lequel chaque ministère doit mettre en place une instance collégiale et évaluer ses cadres supérieurs tous les six ans. Le comité de Bercy et du ministère de la Fonction publique émettra "des recommandations en vue d’assurer leur développement et leur professionnalisation en tenant compte de l’évolution des besoins des administrations publiques". Son président sera nommé par arrêté des deux ministères auxquels il proposera la nomination des membres du comité.