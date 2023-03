La direction des partenariats du ministère de l’Intérieur devrait prochainement voir le jour, apprend AEF info de sources concordantes. Annoncée fin 2021, réaffirmée par la Lopmi, cette direction serait notamment chargée d’animer le "continuum de sécurité", c’est-à-dire les liens du ministère avec les industriels, la sécurité privée, les polices municipales et "les professions exposées à des menaces particulières de délinquance". La Depsa (direction des entreprises et partenariats de sécurité des armes) regrouperait plusieurs services de la place Beauvau, en particulier la DPSIS et le SCAE.