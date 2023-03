Kedge Business school annonce la nomination, le 20 mars 2023, de Sylvie Jean, ancienne directrice du PGE de l’EM Lyon (lire sur AEF info), au poste de directrice marketing et recrutements, à compter du 24 avril 2023. Elle prendra en charge les fonctions marketing, promotion, vente et recrutements de l’école pour l’ensemble des formations initiales en France, précise Kedge, et sera membre du comité de direction, rattachée à Alexandre de Navailles, DG.